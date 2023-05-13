إصابة عامل بنزيف وكسر بالجمجمة إثر سقوطه من الطابق الثالث بالمنوفية 

استقبل المستشفى المركزي بقويسنا في محافظة المنوفية، عاملا مصابا بإصابات خطيرة نتيجة سقوطه من الطابق الثالث من أعلى ونش مخصص لنقل الأثاث، وحالته الصحية غير مستقرة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

زميل العامل المصاب يروي تفاصيل الواقعة

وبالانتقال والفحص من قوة أمنية بمركز قويسنا، تبين أن العامل المصاب يدعى «ت.م»، ويبلغ من العمر 35 عام، ويعاني من كسر بالجمجمة ونزيف بالبطن، وبسؤال زميله أكد أنه أثناء العمل في رفع أثاث منزلي إلى الطابق الثالث بشقة في عقار بقويسنا تختل توازنه وسقط من الأعلى على الأرض، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق

مدير أمن المنوفية يتلقى إخطارا بالواقعة من مأمور قويسنا

تلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قويسنا، يفيد بإصابة عامل بإصابات خطيرة إثر سقوطه من ارتفاع 3 طوابق أثناء العمل علي ونش لرفع الأثاث، وتم نقله إلي المستشفي لتلقي العلاج ومحاولة إنقاذ حياته، وتم تحرير محضر بالواقعة يحمل رقم 2712 إداري مركز شرطة قويسنا، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.