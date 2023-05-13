تجديد حبس المتهمين بقتل صديقهما في المنوفية 15 يوما

قرر قاضي المعارضات تجديد حبس المتهمين بإنهاء حياة صديقهما في المنوفية 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعدما تبين من خلال تحريات الشرطة والتحقيقات وجود خلافات مالية بين الطرفين، قاما على إثرها بإنهاء حياة الضحية.

تفاصيل الواقعة

تفاصيل الواقعة كانت بدايتها بعد العثور على جثة المجنى عليه بجوار إحدى المصارف المائية، وبعد انتقال رجال الشرطة وتكثيف التحريات في الواقعة، تبين أن المجني عليه يدعى «و.م» ويبلغ من العمر 37 عامًا، وهو عامل حر، ومصاب في جسده. وبعد تشكيل فريق بحث في الواقعة، تم الكشف عن غموض الجريمة، وتبين أن مرتكبيها هما صديقان للمجني عليه بمعاونة ثلاثة آخرين. وكان قد تم استدراج المجني عليه إلى وسط مدينة السادات بالمنوفية، وتبين أن الدافع وراء الجريمة كان وجود خلافات مالية.

وأوضحت تحريات رجال الشرطة في الواقعة أن المتهمين قررا الحصول على أموالهم وحل الخلاف بأي طريقة، وأن المتهمين «علاء.ف»، 37 سنة، و«أيمن.ج»، 36 سنة، استعانا بثلاثة مجرمين سابقين، وقاموا بإغراق المجني عليه بحجة الحصول على مبلغ نقدي منه لحل الخلاف.

وتبين أن المجني عليه وافق على المغامرة وذهب معهم إلى ماكينة صراف آلي لسحب مبلغ من المال. وقاموا بسحب المبلغ من الماكينة، وأثناء عودتهم حدث خلاف بينهم، فقاموا بالاعتداء عليه حتى فارق الحياة، وألقوا جثته في ترعة بمنطقة شبين الكوم.

وأوضح المحامي أحمد عزت خلال حديثه لـ«الوطن» أن عقوبة جريمة القتل وفقًا لقانون العقوبات المصري، هي الإعدام، إذا تقدمت جناية القتل العمد بجانب جناية أخرى أو اقترنت بها أو تلتها. ويفترض أن يكون الجاني قد ارتكب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة، مما يعني وجود تعدد جرائم مع توافر صلة زمنية بينها.