مصرع ربة منزل صعقا بالكهرباء أثناء غسيل الملابس في المنوفية

شهد مركز الباجور في محافظة المنوفية، مصرع ربة منزل صعقا بالكهرباء أثناء غسيل الملابس في غسالة بالمنزل، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة بعدما تلقت إخطارا بالواقعة، ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى ووضعها تحت تصرف جهات التحقيق.

تفاصل مصرع ربة منزل صعقا بالكهرباء في المنوفية

بالانتقال والفحص من قوة أمنية بمركز شرطة الباجور، تبين أن ربة المنزل المتوفاة تدعى«ع.ع»، تبلغ من العمر 25 عاما، ومقيمة بقرية البرانقة، وبسؤال أسرتها أكدوا أنها توفيت صعقا بالكهرباء أثناء غسل الملابس في غسالة المنزل، ونفوا أي شبهة جنائية، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

تلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد بمصرع ربة منزل في منزلا صعقا بالكهرباء أثناء غسيل الملابس في غسالة كهربائية في المنزل، وعلى الفور تم نقل الجثة إلى المستشفى والتحفظ عليها، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار جهات التحقيق بالواقعة

مصرع طفلة في حادث بمركز أشمون في المنوفية

على صعيد آخر، لقيت طفلة مصرعها أسفل عجلات سيارة نقل بالمنوفية، في مركز أشمون العام، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية والطبية اللازمة حيال الواقعة، وتبين أنها كانت تلهوا أمام منزلها في حين صدمتها سيارة، وتم التحفظ على قائد السيارة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار جهات التحقيق بها لمباشرة التحقيقات.