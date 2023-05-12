الأمم المتحدة: أول مقررة خاصة معنية بحقوق الإنسان في روسيا تبدأ عملها

أعلنت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، بدء عمل المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في روسيا ماريانا كاتزاروفا، وهي الأولى التي تتولى هذا المنصب، وذلك اعتبارًا من أول مايو الجاري.

كاتزاروفا: تعييني استجابة للتحديات التي يواجهها الروس

وقالت كاتزاروفا إن تعيينها يأتي استجابة للتحديات العديدة التي يواجهها الشعب الروسي حاليا، معربة عن أملها في أن المواطنين الروس سيكون لهم صوت على المستوى الدولي، وأن تتمكن معهم من إيجاد طرق لضمان دعم حقوقهم والتمتع بها بشكل أفضل.

وأَضافت أنها ملتزمة بالإبلاغ عن الوضع في روسيا وتقييمه، وتدرك الأهمية الحاسمة لنظام حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في السعي لتحسين حماية حقوق الإنسان في البلاد، ودعت سلطات الحكومة الروسية إلى التعاون مع ولايتها، وأن تسمح لها بزيارة البلاد.

كاتزاروفا ستقدم تقريرها في سبتمبر 2023

ومن المقرر أن تقدم المقررة الخاصة تقريرها في سبتمبر 2023، إلى الدورة 54 لمجلس حقوق الإنسان، وإلى الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في أكتوبر 2023.

يشار إلى أن ولاية المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في روسيا تم إنشاؤها بموجب قرار من مجلس حقوق الإنسان، الذي أشار إلى القلق بشأن ما وصفه بالتدهور الكبير في حالة حقوق الإنسان بالاتحاد الروسي.