تفاصيل تهديد روسيا لبريطانيا بسبب صواريخ «ستورم شادو».. تصعيد خطير

في تصعيد جديد للأزمة الروسية الأوكرانية، أعلنت موسكو أن قرار لندن بتزويد كييف بصواريخ من طراز «ستورم شادو» يمثل تصعيدا خطيرا للصراع، مؤكدة أنها تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لتحييد التهديدات التي قد تنشأ عن ذلك القرار.

موسكو: نقل صواريخ «ستورم شادو» إلى كييف خطوة عدائية

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، قالت وزارة الخارجية الروسية، إن موسكو تعتبر قرار لندن بشأن نقل صواريخ «ستورم شادو» بعيدة المدى إلى كييف خطوة عدائية وسينتج عنها عواقب وخيمة ستتحمل بريطانيا مسؤوليتها، مضيفة، في بيان، أمس الجمعة، أن هذا القرار يهدف إلى زيادة إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا.

وأشارت «الخارجية»، إلى أن روسيا تحتفظ بالحق في اتخاذ تدابير لتحييد التهديدات التي قد يسببها استخدام القوات الأوكرانية لهذه الصواريخ.

وقال سفير روسيا لدى لندن أندريه كيلين، إن قرار بريطانيا نقل صواريخ مجنحة طويلة المدى إلى أوكرانيا، يهدف إلى تمكين كييف من ضرب المدن الروسية، بما في ذلك شبه جزيرة القرم، مضيفا، في خطاب ألقاه أمام أعضاء نادي أكسفورد الروسي: «المملكة المتحدة التي لا علاقة لها بهذا الصراع، مع ذلك تلعب دورا رائدا في إطالة أمده والتصعيد»، مُحملا لندن المسؤولية الكاملة عن عواقب هذه الخطوة، التي قد تؤدي إلى تصعيد خطير في الأزمة الأوكرانية.

بريطانيا تعلن إرسال صواريخ «ستورم شادو» إلى أوكرانيا رسميا

وفي وقت سابق، أعلنت بريطانيا رسميا إرسال صواريخ بعيدة المدى من طراز «ستروم شادو» إلى أوكرانيا، وأكد وزير الدفاع البريطاني بن والاس، أن بلاده ستزود كييف بهذه الصواريخ، قائلا: «اتخذنا أنا ورئيس الوزراء ريشي سوناك قرارا بتسليم أسلحة بعيدة المدى، يمكنني التأكيد اليوم، أن بريطانيا تسلم صواريخ ستورم شادو لأوكرانيا». وأضاف «والاس»، في بيان أدلى به في مجلس العموم البريطاني، أمس الأول الخميس، أن هذه الصواريخ ستتيح لأوكرانيا صد القوات الروسية المتمركزة على أراضيها، مشيرا إلى أن المملكة المتحدة اتخذت القرار بعدما واصلت روسيا استهداف المدنيين والبنية التحتية في أوكرانيا.

وستمنح صواريخ «ستورم شادو»، التي يصل مداها إلى أكثر من 250 كيلومترا، أوكرانيا قدرات جديدة في الوقت الذي تستعد لشن هجوم مضاد ضد روسيا، فيما جاء قرار بريطانيا في أعقاب مناشدات من أوكرانيا لإمدادها بالمزيد من الأسلحة الغربية.