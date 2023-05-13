«تعليم شمال سيناء»: مد امتحانات الإعدادية نصف ساعة لتأخر وصول الأسئلة

قرّر حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، منح وقت إضافي نصف ساعة لعدة لجان في امتحانات الشهادة الإعدادية عقب تأخر وصول أوراق الأسئلة إليها.

تأخر وصول الأسئلة

وقال «رضوان» في تصريحات لـ«الوطن»، إن بعض اللجان تأخرت في تسليم الأوراق لمدة قدرت بنحو نصف ساعة، والتأخير خارج عن إرادة الجميع، لهذا تم منح الطلاب نصف ساعة زيادة عن الوقت الأصلي.

وأضاف أنه لن يضار أي طالب في أي لجنة بالامتحانات بجميع إدارات الامتحانات الستة على مستوى المحافظة، واللجان التي تأخر توزيع الأسئلة بها لمدة نصف ساعة لعدم وصول الأوراق في موعدها، تم تعويض الطلاب بها بقرار من المديرية التعليمية فورا، مطمئنا الطلاب وأولياء الأمور أن جميع الطلاب سيأخذون حقوقهم ولن يتم السماح بأن يضاروا، مؤكدا أن خطأ تأخير وصول أسئلة الامتحان تم تداركه ولن يتكرر.

الامتحانات تسير بشكل طبيعي

وتابع «رضوان» جميع لجان الامتحانات، قائلا إن الأمور تسير بشكل طبيعي والأجواء رائعة، ولا توجد أي مشكلات في عمليات المراقبة والأسئلة والخدمات المقدمة للطلاب على مستوى المحافظة.

وانطلقت اليوم السبت امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2022 بمحافظة شمال سيناء، حيث بدأ الطلاب في أداء امتحانات مادة اللغة العربية والإملاء ومادة والتربية الدينية فترة ثانية، وتنتهي امتحانات الشهادة الإعدادية يوم الخميس 18 مايو الجاري.