الجامعات الخاصة والأهلية تبدأ في استقبال الطلاب العائدين من السودان

تبدأ الجامعات الأهلية والخاصة والدولية، اليوم، في استقبال الطلاب المصريين العائدين من الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية، الراغبين في التحويل للجامعات المصرية الخاصة والأهلية، وفقاً للقواعد التي أقرها مجلس الوزارء في إجتماعه قبل الماضي، والتقدم مباشرة عبر الموقع الإلكتروني لكل جامعة يرغب الطالب في الالتحاق بها، على أن تتولى الجامعة مسؤولية إرسال بياناته إلى المجلس الأعلى للجامعات لمعرفة مدى اعتماد جامعته من عدمه، تمهيدًا لاستكمال باقي إجراءات التحويل.

وأكد الدكتور محمد الشناوي رئيس جامعة الجلالة الأهلية، أن الجامعة أنهت كل الاستعدادات الخاصة بأعمال تسجيل الرغبات والتقدم لبرامج الجامعة المختلفة، للطلاب المصريين في الجامعات السودانية والأوكرانية والروسية، موضحاً أن هناك التزاما كاملا بقرارات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمجلس الأعلى للجامعات.

الجامعات الخاصة تفتح باب التسجيل والتحويل لكلياتها

وأكد الدكتور صديق عبد السلام رئيس جامعة الأهرام الكندية، أن الجامعة بدأت اليوم في إتاحة باب التسجيل والتحويل لكلياتها المختلفة وفقاً للضوابط والقواعد التي أقرها مجلس الوزارء، بشأن الطلاب المصريين الدارسين في الجامعات السودانية والأوكرانية والروسية.

ضوابط تحويل الطلاب المصريين من الجامعات السودانية

جدير بالذكر، أن مجلس الوزراء أعلن عددا من الضوابط الخاصة بتحويل الطلاب المصريين من الجامعات السودانية والأوكرانية والروسية، إلى الجامعات المصرية، في ظل الأزمات الدائرة في تلك الدول، أبرزها:

- قبول تحويل الطلاب المصريين في الجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية قبل اندلاع الأحداث الحالية في كل التخصصات بالجامعات الأهلية والخاصة المصرية، وفقًا للتخصص المُناظر الدراس به الطالب في الخارج، على ألا تقل مدة الدراسة في الجامعة المحول إليها في مصر عن عام دراسي كامل.

- الإعلان عن الأماكن الشاغرة بالجامعات الخاصة والأهلية وفقًا للسعة الاستيعابية لكل جامعة كي يجري تحويل الطلاب إليها.

- يشترط لقبول تحويل الطلاب إلى التخصصات العملية بالجامعات اجتيازهم للمقررات الدراسية المؤهلة لهذه التخصصات في شهادة الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة

- تقديم شهادة الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة التي تثبت ذلك.