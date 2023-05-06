أسعار أجرة المواصلات الجديدة في شمال سيناء 2023

أعلن اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء أسعار أجرة المواصلات الجديدة بجميع المناطق داخل المحافظة، ومن العريش إلى المحافظات الأخرى.

أسعار أجرة المواصلات الجديدة بشمال سيناء

أكد المركز الإعلامي لديوان عام محافظة شمال سيناء في بيان له، أن المحافظ اعتمد أجرة المواصلات الجديدة.

من العريش إلى بئر العبد 18 جنيها، وقد كانت قبل الزيادة 16 جنيها.

من العريش الى الحسنة 18 جنيه، وقد كانت قبل الزيادة 16 جنيها

العريش نخل 25 جنيها، وقد كانت قبل الزيادة 20 جنيها

العريش رفح 15 وقد كانت قبل الزيادة 14 جنيها

العريش الشيخ زويد 12 جنيها وقد كانت قبل الزيادة 11 جنيها

أسعار أجرة المواصلات الجديدة الخارجية بين العريش والمحافظات والمناطق الأخرى

أما بخصوص خطوط السير الخارجية فقد جاءت كالتالي:

العريش القاهرة 77 جنيها، وقد كانت قبل الزيادة 69.5 جنيه

العريش الإسماعيلية 52 جنيها، وقد كانت قبل الزيادة 42.25 جنيه

العريش القنطرة 37 جنيها وقد كانت قبل الزيادة 33.25

بئر العبد القنطرة 18 جنيها، وقد كانت قبل الزيادة 16 جنيها

منفذ رفح المرج 105 جنيهات، وقد كان قبل الزيادة 96.50 جنيه

رابعة القنطرة 12 جنيها، وقد كانت قبل الزيادة 10.75

ومن جهة أخرى أعلن اللواء عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء على انتظام العمل في مواقف السيارات مستوى المحافظة، موضحا أنه جارى عمليات المراقبة والتفتيش على محطات الوقود، وأيضا مواقف السيارات.