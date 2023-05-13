مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني: مصر تمتلك ثروة سياحية فريدة

أكّد الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أنَّ مصر تمتلك آثارًا فريدة وثروة سياحية فريدة من نوعها، إذ أنَّ عمر آثار الدولة المصرية من عمر الأرض، مشيرًا إلى أنَّ مصر هي الدولة التي حظت بالمناخ السياحي الأفضل في العالم تقريبا، مشددًا على أنَّ الحوار الوطني سيشهد نظرة أمل حقيقية في قطاع السياحة، وليس مجرد أمل ووعود.

أيمن محسب: آثارنا لا يوجد مثلها

وأضاف «محسب»، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، من تقديم محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية: «آثارنا مش موجود زيها وشواطئ بطول مصر وعرضها وبحرين وتنوع في البيئة المائية، ولدينا غابات متحجرة عمرها ملايين السنوات مثل الغابات المتحجرة في القاهرة الجديدة».

وتابع عضو مجلس النواب: «لدينا مقومات ضخمة جدا ومناخ منضبط وتكلفة رخيصة للسائح، وخاصة في ظل ارتفاع الدولار عالميا الذي يعتبر عنصر جذب سياحي، إذ سيؤدي هذا الأمر إلى أن تكون الأسعار في متناول السائح بشكل مباشر».

تواجد كل مقومات السياحة في مصر

وأوضح: «ما يدعو للسياحة في مصر موجود، والاستراتيجية التي ستتم والأفكار المطروحة في استغلال هذا الأمر تقدر بمئات الأفكار الجيدة المنضبطة على طاولة الحوار الوطني، وسيشاركنا في هذا الإطار كل رجال الأعمال ذوي الصلة بقطاع السياحة، وخاصة أن السياحة عانت مؤخرا بشكل كبير، لكن هناك تطورات كبيرة مثلما حدث في سيناء وشبكة الطرق التي تنقل السياح إلى الأقصر وأسوان».