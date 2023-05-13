«إير كندا» تعلن عودة رحلاتها من مونتريال إلى القاهرة.. 3 أيام أسبوعيا

أعلنت شركة طيران كندا «إير كندا»، إعادة تشغيل رحلاتها الجوية المباشرة بين مدينة مونتريال الكندية ومطار القاهرة الدولي، وذلك بعد فترة توقف لعدة أشهر طوال فترة الموسم الشتوي المنتهي، لتعود مع بداية تشغيل الموسم الصيفي الحالي.

شركة طيران كندا تعيد تشغيل 3 رحلات أسبوعيا

وبحسب مصادر في مطار القاهرة، فإن شركة «إير كندا» أعادت تشغيل رحلاتها المنتظمة والمجدولة وفقا لمعدل تشغيل 3 رحلات أسبوعيا، يكون أيام الأربعاء والجمعة والأحد من كل أسبوع، قادمة من مدينة مونتريال.

وبحسب جدول التشغيل المحدد لشركة طيران كندا، فإن الرحلة تصل القاهرة في تمام العاشرة والنصف صباحا، وتغادر بعد الثانية عشرة ظهرا، ويجري إنهاء إجراءات ركابها القادمين من خلال مبنى الركاب رقم 3 بالمطار والمخصص لرحلات «تحالف ستار»، وسط تسهيلات خاصة لركاب الرحلة.

تقديم خدمة متميزة لرواد المطارات المصرية

من جانبه، شدد الفريق عباس حلمي وزير الطيران المدني، على ضرورة تقديم خدمات متميزة لرواد مطار القاهرة الدولي، وكل المطارات المصرية، والعمل على تذليل العقبات التي قد تواجه السائحين خلال فترة تواجدهم بصالات السفر والوصول.