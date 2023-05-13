مقرر «أولويات الاستثمار بالحوار الوطني»: وصلتنا مئات الأفكار لتطوير السياحة

أكد الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أنّ مجلس أمناء الحوار الوطني وصلته مئات الأفكار بخصوص تطوير قطاع السياحة، وكلها أفكار جيدة ومنضبطة وقابلة للتنفيذ.

وأضاف «محسب»، خلال حواره عبر القناة الأولى: «حصلنا على مجموعة من البيانات الضخمة في فترة الإعداد للحوار الوطني حتى نكمل بها صورة المقترحات المقدمة حتى لا تكون مجرد فكرة أو دراسة جدوى بسيطة».

أهمية الطيران الاقتصادي

وتابع بأن الطيران الاقتصادي عامل مهم جدا لخفض سعر تذكرة الطيران وحتى يكون هناك تحرك بشكل منضبط وسليم في مصر، كما أن هناك حاجة إلى الوعي بالسياحة، فالمواطن المصري لا بد أن يعي أن هذا السائح هو جزء من دخله شخصيا، سواء كان هذا النواطن يعمل في قطاع السياحة أو لا.

وأوضح: «يجب العمل على تطوير طريقة التعامل مع السياح بحيث يجري التعامل معه بثقة وصدق، خاصة أننا في عالم منفتح والسائح يعلم من خلال الإنترنت ثمن الخدمات والسلع التي يشتريها، وبالتالي فإن المغالاة في الأسعار تسبب فجوة نفسية، وهناك أكثر من اقتراح في هذا الشأن وكيفية الحوكمة والضبط لهذه الآلية بالتحديد».