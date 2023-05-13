«الداخلية»: ضبط 311 قضية مخدرات.. وتنفيذ 83 ألف حكم قضائي في 24 ساعة

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

- ضبط (311) قضية مواد مخدرة، بإجمالي (343) متهما ضُبط خلالها الآتي:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (106,946 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (52,600 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (63,580 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (17,465 كيلو جرام).

كمية من مخدرالشابو وزنت (4,287 كيلو جرام).

كمية من مخدرالإستروكس وزنت (3,590 كيلو جرام).

كمية من وزنت مخدر الآيس (1,379 كيلو جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (235 جراما).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (210 جراما).

كمية من مخدر الماكس وزنت (50 ميليمترا).

عدد (1432) قرصا مخدرا.

ضبط 158 قطعة سلاح ناري

- ضبط (158 قطعة سلاح ناري بحوزة 142 متهما، وذلك على النحو التالي:

(12) بندقية آلية.

(24) بندقية خرطوش.

(4) طبنجات.

(118) فرد محلى.

(327) طلقة مختلفة الأعيرة.

(20) خزينة متنوعة.

ضبط (214) قطعة سلاح أبيض.

- تنفيذ (83964) حكما قضائيا متنوعا، على النحو التالي:

(353) حكم جناية.

(26491) حكم حبس جزئي.

(4393) حكم حبس مستأنف.

(41931) حكم غرامة.

(10796) مخالفة.

ضبط تشكيل عصابي

- ضبط تشكيل عصابي ضم (3) متهمين ارتكبوا (3) حوادث متنوعة، كما تم ضبط 30 متهما هاربا من أحكام قضائية، بالإضافة إلى 13 متهما.

- ضبط (384) دراجة نارية مخالفة.

- ضبط (25597) مخالفة مرورية متنوعة.

- فحص (50) من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (5) منهم.