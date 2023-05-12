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«الداخلية» تنفذ 340 حكما قضائيا متنوعا خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات ومحمد سعيد الشماع
11:51 ص | الجمعة 12 مايو 2023
أجهزة أمن وزارة الداخلية - صورة أرشيفية

أجهزة أمن وزارة الداخلية - صورة أرشيفية

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية .. أبرزها الآتى:-

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية : ضبط (5) قضايا.

فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد : ضبط (2) قضية.

فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة : ضبط (2) قضية.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (2313) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (49) قضية.

فى مجال تنفيذ الأحكام : تنفيذ عدد (340) حكم قضائى متنوع.

فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية – تزوير المستندات": ضبط عدد (5) قضايا.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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