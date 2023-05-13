«الداخلية» تكشف تفاصيل مقتل ربة منزل وابنتها داخل شقة في أكتوبر

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة مقتل سيدة وابنتها في الجيزة، وجرى تحديد وضبط مرتكب الواقعة.

وتبلغ لقسم شرطة المنيرة الغربية بمديرية أمن الجيزة، العثور على جثتي ربة منزل وكريمتها - مقيمتان بدائرة القسم، داخل شقة بعقار ملك الأولى.

جرى تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة «جزار» مُقيم بمحافظة القليوبية «له معلومات جنائية».

اعترافات المتهم بقتل سيدة وابنتها

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد مكان اختباء المتهم بمحافظة الإسكندرية، وبالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، وقال إنه نظراً لسابقة سكنه بالعقار ملك المجني عليها عقد العزم على سرقتها، وفي يوم الواقعة قام بالدلوف للشقة وبحوزته سلاح أبيض ولدى مشاهدته للمجني عليهما تعدى عليهما باستخدام السلاح الأبيض محدثاً الإصابة التي أودت بحياتهما، واستولى على بعض محتويات الشقة ومبلغ مالي وهاتف محمول، وجرى بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.