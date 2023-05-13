ضبط 89 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 88978 مخالفة مرورية، من بينها المخالفات التالية:

(20710) مخالفات تجاوز السرعة المقررة.

(787) مخالفة سير دون تراخيص.

(20) مخالفة موقف عشوائي.

(30) مخالفة شروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.