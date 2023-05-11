استعلام مخالفات المرور مصر برقم السيارة مايو 2023.. اعرف الخطوات

تقدم النيابة العامة، خدمات متنوعة بشكل إلكتروني، منها استعلام مخالفات المرور مصر برقم السيارة مايو 2023، بأنواعها، فضلاً عن كونها تتيح الاطلاع على نماذج المخالفات المسجلة، علاوة على خدمة الدفع عند الاستلام وخدمة الدفع عن طريق بطاقات الائتمان وكروت «ميزة» الحكومية، وخدمة التظلم من قيم المخالفات.

تفاصيل استعلام مخالفات المرور مصر برقم السيارة

يمكن لمالك السيارة الاستعلام عن مخالفات المرور مصر برقم السيارة مايو 2023، من خلال الدخول على موقع النيابة العامة الإلكتروني، والضغط على الاستعلامات وهنا تظهر قائمتان، الأولى هي مخالفات رخص الركاب، والثانية مخالفات رخص القيادة.

في «مخالفات رخص الركاب»، يجب كتابة رقم الرخصة والمحافظة ونوع الترخيص، ثم الضغط على بحث جديد، أما بالنسبة لمخالفات رخص القيادة، فتتطلب هذه الخانة كتابة رقم الرخصة ونوع الترخيص والمحافظة ووحدة الترخيص، مع العلم أن خدمة الاستعلام عن مخالفات رخص القيادة متاحة فقط للرخص المطورة التي تحتوي علي الرقم القومي.

طرق سداد مخالفات المرور عبر الهاتف

- الدخول على خدمات المرور سواء من موقع مصر الرقمية أو النيابة العامة.

- اختيار «التصالح الفوري» ثم مخالفات رخص المركبات.

- إدخال البيانات.

- تظهر قيمة المخالفات.

- إدخال الرقم القومي.

- إدخال رقم الهاتف المحمول.

- في حالة قبول العملية يجب طباعة الإيصال.

- بعد ساعات يظهر سداد المخالفة على «سيستم المرور».