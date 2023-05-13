الطائفة الإنجيلية تنعى الأب وليم سيدهم اليسوعي: صاحب عطاء فكري مميز

نعت الطائفةُ الإنجيليةُ بمصر، برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، الأب وليم سيدهم اليسوعي، أحد الرهبان اليسوعيين، الذين كرسوا حياتهم للعمل بالمبادئ اليسوعية، الذي انتقل عن عالمنا أمس الجمعة، مؤكدة أنه صاحب عطاء مميز من الإنتاج الفكري، وتاريخ طويل في الخدمة المجتمعية.

أندريه زكي عن الأب وليم سيدهم: نشكر الله لأجل خدمته المميزة

وتقدم الدكتور القس أندريه زكي، بخالص العزاء لغبطة البطريرك إبراهيم إسحق رئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، في برقية جاء نصها: «نشكر الله لأجل خدمته المميزة، ونصلي أن يمنح الرب العزاء للعائلة ومحبيه وجميع الرهبنة اليسوعية».

بطريرك الأقباط الكاثوليك ينعى الأب وليم سيدهم اليسوعي

ونعى الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك في مصر، الأب وليم سيدهم قائلا: «باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، ننعى انتقال الأب وليم سيدهم اليسوعي، إلى الأمجاد السمائية على رجاء القيامة، بعد مسيرة حافلة بالتفاني والمحبة والعطاء، ونصلي إلى الله القدير أن يقبل روحه الطاهرة في الفردوس السماوي، ويمنح أسرة المتنيح، وكل الرهبنة اليسوعية الصبر والرجاء».