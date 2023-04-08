«الإنجيلية» تحتفل بتجديد الثقة في القس أندريه زكي رئيسا للطائفة

احتفلت الطائفة الإنجيلية بمصر، بمناسبة تجديد الثقة للدكتور القس أندريه زكي، وفوزة بالإجماع للمرة الثانية على التوالي رئيسًا للطائفة، والدكتور القس جورج شاكر، وفوزه بالإجماع لفترة ثانية على التوالي بمنصب نائب رئيس الطائفة، بحضور عدد كبير من أعضاء المجلس الإنجيلي العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية، وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية.

كما استقبل رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الدكتور القس صفوت البياضي، الرئيس الإكرامي للطائفة الإنجيلية، الذي حرص على التواجد في هذا الحفل للتهنئة.

تكريم رئيس الطائفة الإنجيلية السابق

خلال كلمة الشكر، عبر رئيس الطائفة عن سعادته بهذه المحبة والثقة الكبيرة، وقال: «أشكر الله على محبتكم ودعمكم العظيم، وأود أن أتقدم بشكر من القلب لكل الأحباء وأسرتي وجميع الأصدقاء».

وخلال الحفل، كرم «زكي» الدكتور القس صفوت البياضي، تقديرًا لما قدمه خلال فترة تولية لرئاسة الطائفة لفترتين متتاليتين، الذي خدم الكنيسة والوطن بإخلاص وأمانة، وعبر رئيس الطائفة في كلمته أثناء التكريم عن تقديره الكبير، قائلًا: «نعتز بتاريخ خدمتكم العظيمة ونفتخر بكم كأحد رموز الطائفة الإنجيلية في مصر».

القس صفوت البياضي: سعداء بمسيرة الدكتور القس أندريه

وأعرب الدكتور القس صفوت البياضي، عن سعادته الكبيرة بفوز الدكتور القس أندريه زكي وقال: «سعداء بمسيرة الدكتور القس أندريه الذي له بصمات واضحة في خدمة الكنيسة والوطن».

وأضاف البياضي: «من كل قلبى أهنئ الدكتور القس جورج شاكر نائب رئيس الطائفة الإنجيلية وعلى دوره المخلص، وأصلي أن يبارككم الرب فى كافة مجالات خدمتكم».