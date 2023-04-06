«رابطة الإنجيليين» تهنئ القس أندريه زكي على تجديد الثقة به رئيسا للطائفة

استقبل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الخميس، عددًا من قيادات رابطة الإنجيليين بمصر، وهم المهندس ثروت صموئيل نائب الأمين العام لشؤون الإعلام والتدريب وسكرتير المجلس، والقس فكري رجائي، نائب الأمين العام للشؤون الروحية والإدارية، والدكتور وجيه قط فام، نائب الأمين العام لشؤون الشباب والصعيد، وأعضاء مجلس الرابطة الدكتورة أماني رفائيل، عضوًا، وإيمان موريس، ونبيل مطيرة، والشيخ فايز إسحق، عضوًا، والدكتورة هناء يشوع، لتقديم التهنئة بمناسبة انتخابه رئيسًا للطائفة الإنجيلية بمصر.

الطائفة الإنجيلية

ورحب رئيس الطائفة الإنجيلية بالمهنئين، وعبر عن سعادته الكبيرة بالزيارة، وقال «نشكر الله على خدمتكم الحقيقية لكلمة الله، والمحبة الحقيقية التي تربطنا معًا، وكما أسعدني اليوم كثيرًا تهنئتكم الصادقة».

رابطة الإنجيليين بمصر

جدير بالذكر، أن رابطة الإنجيليين بمصر هي رابطة خدمات كنسية وطنية، تم تأسيسها في سبتمبر 1981، بهدف تنظيم وتنسيق العمل الخدمي الإنجيلي بين كافة الخدمات والكنائس الإنجيلية في مصر، لتحقيق التكامل في خدمة الكنيسة والمجتمع المصري، تحت رعاية الطائفة الإنجيلية بمصر، برئاسة الدكتور القس أندريه زكي.