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أول رد رسمي من «المصرية للاتصالات» على بيع 10% منها

كتب:

حسن عثمان
11:07 ص | الثلاثاء 07 مارس 2023
المصرية للاتصالات

المصرية للاتصالات

أعلنت الشركة الشركة المصرية للاتصالات، في بيان، أرسلته للبورصة المصرية اليوم؛ للرد على الخبر المتداول بعنوان «مصر تطرح 10% من حصة الحكومة في المصرية للاتصالات».

الأمر لم يتعد أكثر من دراسة تمهيدية

وذكرت الشركة في البيان: «بالإحالة إلى الموضوع بعالية، تحيط سيادتكم علما بأن الشركة المصرية للاتصالات قد تواصلت مع المساهم الرئيسي فيما يخص هذا الخبر، وقد أفادت وزارة المالية بأنه في ضوء ما أعلنته الحكومة المصرية بشأن وثيقة سياسة ملكية الدولة والعمل على تعظيم مواردها من خلال الأصول المملوكة لها، فقد شرعت الدولة في دراسة مدى جدوى طرح حصة إضافية في رأسمال الشركة المصرية للاتصالات ولم يتعد الأمر أكثر من دراسة تمهيدية مازالت في طور البداية».

وأضاف البيان: «أن الأمر ما زال بالمراحل الأولية ولم يتم اتخاذ أية قرارات رسمية بشأنه، وهو الأمر الذي قد تنتهي معه تلك الدراسة الى عدم جدوى المضي قدما في هذا الطرح».

وأهابت الشركة بالمستثمرين باتخاذ الحيطة والحذر في التداول في ضوء المعلومات المفصح عنها.

 

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