وظائف الشركة المصرية للاتصالات ونظم المعلومات.. اعرف الشروط والمميزات

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية)، وذلك بالتعاون بينها وبين كل من شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر عن اليوم التوظيفي المفتوح للشركة المصرية للاتصالات ونظم المعلومات (أكسيد).

وفي السطور التالية، نعرض تفاصيل الوظائف المطلوبة من الشركة المصرية للاتصالات ونظم المعلومات أكسيد، وفقا لما ذكرته الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

تفاصيل وظائف الشركة المصرية للاتصالات

وتطلب الشركة المصرية للاتصالات ونظم المعلومات أكسيد وفق وزارة الشباب والرياضة، الوظائف التالية:

1- خدمة عملاء عربي

2- خدمة عملاء إنجليزي

الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين

1- أن يكون المتقدم خريج مؤهل عالٍ أو فوق متوسط فقط.

2- تقديم موقف واضح من التجنيد.

3- مستوى مبتدئ من اللغة الإنجليزية.

4- السن بحد أقصى 34 سنة.

5- ذكور فقط.

مميزات الحصول على الوظيفة

1- تأمينات اجتماعية وصحية.

3- ساعات العمل 8 ساعات وساعة راحة.

4- يومين إجازة أسبوعية متغيرين.

5- حوافز ونسبة من أرباح الشركة.

6- الحد الأدنى للراتب 2500 جنيه.

مكان العمل

المعادي - القرية التكنولوجية- أكتوبر - القرية الذكية

موعد ومكان التنفيذ

مركز شباب المعادي الجديدة - القاهرة، يوم الثلاثاء الموافق 13 ديسمبر 2022 من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 3 عصرا.

كيفية التقديم على الوظائف

للتقديم يرجى ملء الاستمارة والحضور مباشرة في الموعد والعنوان المحدد من خلال هذا الرابط.

أو التسجيل مباشرة على منصة توظيف مصر.