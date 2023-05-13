توريد القمح في مطروح.. الصوامع تستقبل 13 ألف طن خلال أسبوع

أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أنه مع انطلاق الأسبوع الأول لموسم توريد القمح لصومعة المحافظة بقرية الشمامة بمدينة الحمام، استقبلت صومعة القمح 13 ألف طن و854 كيلوجراما خلال أسبوع، في ظل وجود تسهيلات كبيرة للمزارعين من الدولة.

استمرار أعمال توريد القمح بمطروح

وأوضح المهندس أحمد يوسف، وكيل وزارة الزراعة بمطروح، أن توريد القمح مستمر خلال الأيام المقبلة مع حصاد المحصول من المزارعين في مزارع قرى البنجر، وتقدر مساحة الأراضي المزروعة بالقمح في المحافظة هذا العام بمساحة 15260 فدانا مروية بقرى بنجر الحمام، وبدأت منذ 8 أيام في توريد إنتاجيتها مع بدء موسم حصاد وتوريد القمح إلى صومعة القمح بقرية الشمامة بالحمام، بسعة تخزينية 45 ألف طن.

تيسيرات للمزارعين خلال توريد القمح

وأكد وكيل وزارة الزراعة، أن محافظ مطروح وجه بالإعلان عن التيسيرات التي تقدمها الدولة، ورفع سعر توريد أردب القمح هذا العام والمتابعة المستمرة لاستقبال الصومعة كميات القمح الموردة.

زيادة إنتاجية القمح في مطروح

وأشاد محافظ مطروح بجهود تيسير استقبال توريد القمح لهذا العام وفق الإجراءات التي جرى تعميمها في الصوامع بالتعاون مع وزارة التموين والزراعة، مع تلافي أية ملاحظات خلال المواسم السابقة.

وقال «شعيب»، إن مزارع مطروح أعطت هذا العام إنتاجا متميزا في قرى البنجر، وظهر ذلك خلال توريد القمح بزيادة الإنتاجية لتسجل 23 أردبا في الفدان، مع توقع بزيادة خلال التوريدات الجديدة، خلال الأيام المقبلة.