توريد القمح 2023 بالمحافظات.. الصوامع تستقبل 1.9 مليون طن منذ بداية الحصاد

ازداد الإقبال على توريد القمح 2023 في جميع المحافظات خلال الساعات القليلة الماضية، فيما أعلنت إدارة السلع الاستراتيجية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء عن امتلاء الصوامع بنحو مليون و843 ألفًا و480 طنًا و525 كيلوجرامًا من محصول القمح حتى أمس الجمعة 12 مايو، بينما تم رفض 253 ألف طن و400 كيلو منذ بداية الموسم لعدم مطابقتها للمواصفات.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» آخر تفاصيل توريد القمح 2023 في جميع المحافظات، في منتصف موسم حصاد القمح 2023 والذي من المتوقع أن يستمر حتى شهر يوليو المُقبل.

إجمالي توريد القمح 2023 بالدقهلية

وفي محافظة الدقهلية، قال المهندس شريف صليب، مسؤول منظومة توريد القمح بمديرية تموين الدقهلية، إنّ إجمالي الكميات الموردة من القمح المحلي موسم 2023 منذ بداية الموسم وحتى أمس بلغ 202 ألف و223 طنًا و832 كيلو، بالإضافة إلى توريد 8 آلاف و196 طنًا و150 كيلو خارج المحافظة، جاءت كالتالي:

- البنك استقبل نحو 47 ألفًا و905 طنًا و968 كيلو.

- المطاحن استقبلت نحو 79 ألفًا و905 طنًا و434 كيلو.

- الصوامع استقبلت نحو 74 ألفًا و412 طنًا و430 كيلو.

تفاصيل توريد القمح 2023 آخر 24 ساعة

وأشار مسؤول منظومة توريد القمح بمديرية تموين الدقهلية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أنّ صوامع وشون وهناجر المحافظة استقبلت أمس الجمعة نحو 70 ألفًا و83 طنًا و748 كيلو من محصول القمح، بينها 1235 طنًا و753 كيلو تم توريدهم للبنك، و2832 طنًا و468 كيلو تم توريدهم للمطاحن، و3 آلاف و15 طنًا و563 كيلو تم توريدهم للصوامع.

توريد القمح 2023 في جميع المحافظات

وفيما يخص توريد القمح 2023 بالمحافظات منذ بداية الموسم وحتى أمس الجمعة فقد جاء كالتالي:

القاهرة وردت نحو 14 ألفًا و802 طنًا و400 كيلو.

الجيزة وردت نحو 22 ألفًا و492 طنًا و481 كيلو.

القليوبية وردت نحو 69 ألفًا و524 طنًا و652 كيلو.

المنوفية وردت نحو 52 ألفًا و37 طنًا و401 كيلو.

الغربية وردت نحو 91 ألفًا و8 طنًا و581 كيلو.

كفر الشيخ وردت نحو 108 ألفًا و838 طنًا، و581 كيلو.

مرسى مطروح وردت نحو 13 ألفًا و31 طنًا و840 كيلو.

البحيرة وردت نحو 137 ألفًا و832 طنًا و775 كيلو.

الإسكندرية وردت نحو 43 ألفًا و510 طنًا و411 كيلو.

الشرقية وردت نحو 382 ألفًا و556 طنًا و61 كيلو.

الإسماعيلية وردت نحو 22 ألفًا و630 طنًا و293 كيلو.

دمياط وردت نحو 25 ألفًا و27 طنًا و861 كيلو.

بورسعيد وردت نحو 8 آلاف و338 طنًا و497 كيلو.

السويس وردت نحو 1765 طنًا و985 كيلو.

الفيوم وردت نحو 79 ألفًا و381 طنًا و45 كيلو.

بني سويف وردت نحو 98 ألفًا و149 طنًا و772 كيلو.

المنيا وردت نحو 174 ألفًا و576 طنًا و177 كيلو.

أسيوط وردت نحو 30 ألفًا و612 طنًا و211 كيلو.

الوادي الجديد وردت نحو 77 ألفًا و449 طنًا و328 كيلو.

سوهاج وردت نحو 31 ألفًا و104 طنًا و630 كيلو.

قنا وردت نحو 70 ألفًا و548 طنًا و103 كيلو.

الأقصر وردت نحو ألفي و857 طنًا و843 كيلو.

أسوان وردت نحو 90 ألفًا و226 طنًا و535 كيلو.

جنوب سيناء وردت نحو 36 طنًا و786 كيلو.

سعر توريد القمح 2023 بالمحافظات

تجدر الإشارة إلى أنّ سعر توريد القمح 2023 بلغ نحو 1500 جنيه للأدرب الأعلى نقاوة بدرجة 23.5 قيراط، بينما بلغ 1475 جنيها لأردب القمح متوسط النقاوة بدرجة 23 قيراط، و1450 جنيها للأقل نقاوة بدرجة 22.5 قيراط، فيما يتم احتساب القمح بوزن أردب القمح والذي يُعادل نحو 150 كيلوجرامًا.