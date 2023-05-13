البابا تواضروس يترأس صلاة عشية بكاتدرائية سان جيوفاني في روما

أعلنت إيبارشية تورينو وروما للأقباط الأرثوذكس عن صلاة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية و بطريرك الكرازة المرقسية، صلاة عشية، مساء اليوم الساعة السادسة مساءً، بحضور عدد من الأقباط المقيمين في روما وتورينو، وذلك بكنيسة سان جيوفاني للأقباط الكاثوليك.

الالتزام بالإجراءات الوقائية خلال الصلاة والقداس

ونوهت الإيبارشية على ضرورة الالتزام بالاجراءات الوقائية والحضور، بداية من التوافد من الساعة الرابعة عصراً.

وتعد تلك المر ة الأولى التي يصلي فيها بطريرك الأقباط الأرثوذكس في كنيسة سان جيوفاني للأقباط الكاثوليك ومقر أسقف روما.

وقال البابا تواضروس، في وقت سابق، «سنصلي قداسًا في إيطاليا في نطاق إيبارشية تورينو وروما لأبنائنا الأقباط في كاتدرائية قدمتها لنا الكنيسة الكاثوليكية، لتستوعب الأعداد الكبيرة من أبنائنا الذين سيحضرون القداس».

البابا تواضروس يصلي قداسا في كاتدرائية أسقف روما

ومن المقرر أن يترأس البابا القداس الالهي، غدا، في كاتدرائية سان جيوفاني في الساعة التاسعة صباحاً، بحضور عدد من أبناء الإيبارشية، والوفد المرافق له.

ويرافق قداسة البابا في رحلته، وفد كنسي يضم الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط، والأنبا دانيال مطران المعادى وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا برنابا أسقف تورينو وروما، والأنبا أنجيلوس أسقف لندن، والأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات، والأنبا كيرلس الأسقف العام بإيبارشية لوس أنچلوس، والأنبا أنطونيو أسقف ميلانو، والراهب القس كيرلس الأنبا بيشوى مدير مكتب قداسة البابا، والإعلامي مايكل ڤيكتور الملحق الصحفي لقداسة البابا.