الفاتيكان يهدي البابا تواضروس جزءا من رفات شهيدة الإسكندرية القديسة كاترين

أهدى قداسة البابا فرنسيس، قداسة البابا تواضروس عقب لقاءهما صباح اليوم جزءًا من رفات الشهيدة كاترين شهيدة الإسكندرية، ومجموعة كتب لقداسته، جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك الذي عقداه صباح اليوم بحضور وفدي الكنيستين.

وتعد القديسة المصرية الإسكندرانية كاترين من شهيدات الكنيسة في بدايات القرن الرابع الميلادي، وتعرضت للتعذيب بسبب إعلانها إيمانها المسيحي أمام الإمبراطور مكسيميانوس وتمسكها به، ما جعله يأمر بقطع رأسها بالسيف عام 307 ميلادية، وتعيد لها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية يوم 29 هاتور.

هدية البابا تواضروس للبابا فرنسيس.. أجزاء من ملابس شهداء ليبيا

كان قداسة البابا تواضروس الثاني قد أهدى خلال الاجتماع ذاته، بابا الفاتيكان أجزاء من ملابس الـ21 شهيد الأقباط الذين استشهدوا بليبيا، وقطعة رسم عليها أيقونة العائلة المقدسة أثناء زيارتها لمصر.

وأرفق مع الصندوق (flash memory) تحوي عدة ملفات كالتالي:- صور فوتوغرافية لاستقبال رفات الشهداء الـ21 في مطار القاهرة الدولي يوم 14 مايو عام 2018.

خطوات تجهيز محتوى الهدية

- صور فوتوغرافية لخطوات تجهيز محتوى الهدية في مزار الشهداء بكاتدرائية شهداء الإيمان في قرية العور، بسمالوط بحضور نيافة الأنبا بفنوتيوس، مطران سمالوط.

- صور فوتوغرافية لتسلم قداسة البابا تواضروس الثاني الصندوق الهدية، من نيافة الأنبا بفنوتيوس..إلى جانب وثيقة صادرة من إيبارشية سمالوط تثبت ما يحتوي عليه الصندوق.ووثيقة تسليم الهدية موجهة من قداسة البابا تواضروس الثاني، إلى قداسة البابا فرنسيس، مكتوبة باللغات العربية والإيطالية والإنجليزية والفرنسية.