خبير تكنولوجيا: مستخدمو «فيسبوك» لا يمكنهم السيطرة على خلل طلبات الصداقة

قال المهندس تامر محمد، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن متسخدمي «فيسبوك» لا يمكنهم السيطرة على الخلل الحادث في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، والمتعلق بإرسال طلبات الصداقة تلقائية عند الدخول إلى حساب شخص آخر، مشيرًا إلى أنه جار العمل على إصلاح الخلل الحادث، موضحًا أن أي تطبيق يتم تنزيله على الهاتف وتشغيله يمكنه التعرف على ما أفعله ويرى كل البيانات الموجودة على الهاتف الخاص بي.

أغلب الشكاوى من أنظمة الأندرويد والويندوز

وأضاف «محمد»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنه لا يظهر شكاوي كثيرة من مستخدمي أنظمة «IOS» الخاص بالأيفون، إذ أن أغلب الشكاوى التي جاءت كانت من أنظمة الأندرويد والويندوز، موجهًا عدة نصائح لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي: يجب الحذر خلال التعامل مع السوشيال ميديا، ومواقع التواصل الاجتماعي وعدم نشر كل المعلومات الشخصية به كون مجال تكنولوجيا المعلومات وارد حدوث أخطاء به.

العطل أعطى درساً للجميع

وأكد خبير تكنولوجيا المعلومات، أن العطل الحادث في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أعطى الجميع درسًا حول كيفية التعامل مع تلك المواقع والوارد حدوث أخطاء تكنولوجية فيها، لذا يتوجب علينا عدم نشر معلومات خاصة وبشكل شخصي بطريقة مبالغ فيها، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي للتواصل فقط.