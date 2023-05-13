قبل عرضه في السينمات.. تعرف على تفاصيل فيلم الصف الأخير

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق موسم أفلام ما قبل عيد الأضحى، الذي سيشهد عرض عدد من الأفلام السينمائية في دور العرض، وسيكون من بينها فيلم الصف الأخير.

معلومات عن فيلم الصف الأخير

ويشارك في فيلم الصف الأخير عدد من الفنانين من بينهم بيومي فؤاد وتيام مصطفى قمر الذي يخوض تجربة البطولة للمرة الأولى ومعهم ياسر الطوبجي ومحمد عبد العظيم وأمجد عابد وعدد آخر من الفنانين.

كما أن العمل يضم أكثر من 20 وجها جديدا تم اختيارهم من خلال تجارب الأداء وأيضا من داخل ورشة الإبداع للمخرج الكبير خالد جلال.

وتدور قصة الفيلم حول شاب خبرته قليلة في الحياة ويرى كل شيء من منظور واحد، ولكنه يتعرض لحدث يقلب كل حياته رأسا على عقب.

موعد انطلاق عرض فيلم الصف الأخير

ومن المقرر أن ينطلق عرض فيلم الصف الأخير في دور العرض السينمائية ابتداء من يوم الأربعاء المقبل الموافق 17 مايو، وسيحتفل صناع العمل بعرضه يوم الثلاثاء الموافق 16 مايو.