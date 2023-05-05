6 معلومات عن فيلم الصف الأخير.. يعرض في السينما خلال أيام

تستقبل دور العرض السينمائي يوم 17 مايو من الشهر الجاري فيلمًا جديدًا بطولة بيومي فؤاد، يحمل اسم الصف الأخير، وذلك في الوقت الذي يعرض 7 أفلام بالسينما حققت إيرادات مرتفعة تصدرها فيلم هارلي بطولة محمد رمضان، ويوم 13 بطولة أحمد داود ودينا الشربيني، وبعد الشر بطولة علي ربيع، وابن الحاج أحمد بطولة شيكو، ورمسيس باريس بطولة هيفاء وهبي، ومغامرات كوكو بطولة شيرين رضا وبيومي فؤاد، وساعة إجابة يضم عدد من النجوم.

يعرض بالسينما 17 مايو

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية أبرز المعلومات عن فيلم الصف الأخير:

- يعرض بالسينما يوم 17 مايو من الشهر الجاري.

- الفيلم من إخراج شريف محسن والذي شارك في السيناريو والحوار مع علاء حسن، مي زيادي.

20 وجه جديد بالفيلم

- يضم الفيلم نحو 20 وجهًا جديدًا.

- يشارك في البطولة بيومي فؤاد، تيام مصطفى قمر، ياسر الطوبجي، أمجد عابد، محمد عبدالعظيم.

التصوير بأماكن مختلفة

- تدور أحداث الفيلم من خلال حادث سرقة يقلب الأحداث رأسًا على عقب من خلال رحلة في يوم واحد.

- تم التصوير في أكثر من 6 أماكن بعدد من المحافظات.