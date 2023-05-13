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عناوين مراكز الخدمة بالإدارات التموينية.. لإضافة المواليد

كتب:

صفية النجار
06:12 م | السبت 13 مايو 2023
بطاقة التموين

بطاقة التموين

فئة كبيرة من المواطنين المستحقين للدعم التمويني على السلع الغذائية، يهتمون بمعرفة عناوين مراكز الخدمة بالإدارات التموينية التابع لها أصحاب البطاقات لإضافة المواليد أو في حالة التعرض لمشكلة ما أو إصدار بدل فاقد وخلاف ذلك مما تتطلبه البطاقات التموينية.

وضمن خدماتها المقدمة لجمهور المواطنين تستعرض «الوطن» عناوين مراكز الخدمة بالإدارات التموينية، على النحو التالي:

عناوين مراكز الخدمة بالإدارات التموينية

وجاءت عناوي مراكز الخدمة بإدارات التموين في محافظة القاهرة على النحو التالي:

- إدارة مصر القديمة، وعنوانها: أمام محطة مترو الزهراء.

- إدارة عابدين، وعنوانها: شارع الجمهورية أمام مستشفى الهلال.

- إدارة السيدة زينب، شارع الشيخ علي يوسف، أعلى جمعية السمك.

- إدارة الساحل، شارع محمد صالح، مخزن الزيت والسكر.

- إدارة الزاوية الحمراء، مساكن الزاوية الحمراء، بجوار قسم الزاوية أعلى السجل المدني.

- إدارة الوايلي، ميدان العباسية، خلف برج مصر للسياحة.

- إدارة مصر الجديدة، شارع عمر بن الخطاب بجوار مسجد عمربن الخطاب متفرع من ميدان الإسماعيلية.

- إدارة السلام، النهضة بجوار موقف أتوبيس النهضة.

- إدارة المرج، شارع داوود، المرج الغربية، بجوار محطة مترو المرج.

- إدارة عين شمس، داخل مبنى حى عين شمس، مساكن الإيواء.  

- إدارة حدائق القبة، شارع مصر والسودان، أمام مسجد الشيخ كشك.

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