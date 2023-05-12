مستشار وزير التموين: سعر الذهب انخفض 300 جنيه منذ قرار الإعفاء من الجمارك

قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون الذهب، إن سعر الذهب خلال الفترة من ديسمبر لأواخر أبريل، ارتفع أكثر من 700 جنيه، ليصل جرام الذهب عيار 21 إلى 2850 جنيها، وأحيانا 2900 جنيه، موضحا أن هذه الارتفاعات غير مبررة ومزعجة للعاملين في المهنة والعملاء.

استقرار السوق وخفض الأسعار

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» المذاع عبر فضائية «dmc»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، أن هدف قرار وزير التموين علي المصيلحي، بإعفاء الوافدين من الخارج من جمارك ورسوم الذهب، استقرار سوق الذهب، وليس خفض الأسعار فقط.

ولفت أنه بمجرد مناقشة القرار انخفض سعر الذهب من 2750 إلى 2650 جنيها، وسعر الذهب اليوم يتراوح بين 2500 و2480 جنيهًا لعيار 21، أي نحو 300 جنيه حتى الآن.

الإعفاء لا يشترط كميات محددة

وأوضح أن قرار الوزير جاء لمواجهة نقص المعروض من الذهب، والذي أدى مع زيادة في الطلب، إلى ارتفاعات قياسية، وصلت في بعض الأحيان لـ100 جنيه في اليوم، لافتا إلى أن الإعفاء لا يشترط كميات محددة، أي أنه يمكن للقادمين من الخارج الدخول بأي كميات، لمدة 6 أشهر.

وبين مستشار وزير التموين لشؤون الذهب أن المقترح كان إعفاء الوافدين من الجمارك والرسوم وتطبيق القيمة المضافة وهي قيمة قليلة تطبق على المصنعية وليس قيمة الذهب.