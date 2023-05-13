أسعار اللحوم في منافذ التموين اليوم.. «المجمدة» بـ120 جنيهًا

توفر منافذ التموين المتعددة والسيارات المتنقلة، اللحوم بأسعار مخفضة عن أسعار السوق المعلنة من قبل التجار، وتساهم الكميات المطروحة بهذه المنافذ في التقليل من أزمة الأسعار بما تقدمه من سلع مخفضة، لذا نستعرض أسعار اللحوم اليوم في منافذ التموين.

وتختلف أسعار اللحوم اليوم في منافذ التموين عن المطروحة في السوق بفارق يصل في بعض الأحيان إلى 100 جنيه، حيث تطرح منافذ التموين كيلو اللحمة السوداني بسعر 195 جنيهًا، بينما يصل سعر الكيلو منها في الأسواق إلى 280 و300 جنيها للكيلو بحسب نوعه حيث تتفاوت الأسعار، ويجري طرح الكيلو في منافذ أمان بسعر 225 جنيها.

أسعار اللحوم في منافذ التموين

وجاءت أسعار اللحوم بمنافذ التموين على النحو التالي:

- سعر كيلو اللحوم المجمدة 120 جنيهًا.

- سعر كيلو اللحوم البتلو المجمدة 130 جنيهًا.

- سعر كليو اللحوم السودانية الطازجة 165 جنيهًا.

- سعر كيلو اللحوم الضأن المجمدة 170 جنيهًا.

- سعر كيلو البوفيتك الطازج 195 جنيهًا.

-سعر كيلو الكبدة الطازجة 195 جنيهًا.

- سعر كيلو الكبدة المجمدة 87 جنيهًا.

- سعر كيلو اللحوم المفرومة البرازيلية المجمدة 95 جنيهًا.

- سعر كيلو اللحوم المجمدة البرازيلية 105 جنيهات.

- سعر كيلو اللحوم القطع المجمدة 155 جنيهًا.

- سعر كيلو اللحوم المفرومة الطازجة 190 جنيهًا للكيلو.

- سعر كيلو السجق الطازج 190 جنيهًا للكيلو.

- سعر عرق التربيانكو بين 280 و300 جنيه.

أسعار اللحوم في الأسواق

- سعر كيلو البوفتيك 250 جنيهًا.

- سعر كيلو الكبدة البلدي بـ250 جنيهًا.

- سعر كيلو الموزة الكندوز 240 جنيهًا.

- سعر كيلو اللحوم المفرومة 220 جنيهًا.

- سعر كيلو السجق البلدي بـ220 جنيهًا.

وتنخفض اللحوم بمنافذ التموين بنسبة لـ35% في جميع المنافذ، عن نظيرتها بالأسواق، ويأتي هذه بسبب ضخ كميات كبيرة من اللحوم بأنواعها سواء البلدية أو المستوردة.