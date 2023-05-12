ماذا سيحدث في سوق الذهب بعد قرار إعفاء الجمارك؟.. مستشار وزير التموين يجيب

كشف الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، عن تبعيات قرار رئيس الوراء بإعفاء واردات الذهب من الرسوم والجمارك، موضحًا أنه سيُحدث استقرارًا في سوق الذهب، ثم يتبع ذلك التأثير على سعر الجرام.

التأثير على سعر الجرام

وأوضح مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، في تصريحات لـ«الوطن» أنه من المؤكد أن يُحدث قرار إعفاء الذهب من الجمارك والرسوم تأثيرًا على سعر جرام الذهب، موضحا أن هذا ظهر جليا في تعاملات صباح اليوم بشأن أسعار المعدن الأصفر، والذي انخفض عن أسعار الأمس بقيمة تراوحت من 30 إلى 50 جنيها للجرام الواحد، مشددًا: «الاستقرار سيستمر فترة في السوق ثم تتوالى الانخفاضات ليناسب السعر العالمي ويتوازن مع حركة البيع والشراء».

ما هي قيمة ضريبة القيمة المضافة؟

وكانت مصادر حكومية كشفت لـ«الوطن» أن قيمة ضريبة مصنعية الذهب على عيار 24 ستكون 11 جنيهًا، بعد قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إعفاء العائدين من الخارج من جمارك الذهب والرسوم الأخرى لمدة 6 أشهر.

الكميات المعفاة من الجمارك

ولم يحدد قرار مجلس الوزراء الكميات المسموح دخولها مصر مع المصريين بالخارج سواء من المشغولات الذهبية أو من السبائك والجمارك، ومباح لأي قادم من الخارج الدخول بالكميات الراغبين فيها مع دفع ضريبة القيمة المضافة فقط على المصنعية، وليس على ثمن الدهب ككل، طبقا لما قالته المصادر.