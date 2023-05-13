ضبط 9 أطنان قمح محلي يُستخدم في إنتاج الدقيق الفاخر داخل مطحن بالشرقية

ضبطت مديرية التموين بمحافظة الشرقية 9 أطنان قمح محلي يُستخدم في إنتاج الدقيق الفاخر داخل مطحن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتلقت مديرية التموين بلاغا يُفيد قيام أحد أصحاب المطاحن الخاصة باستخدام القمح المحلي في عملية إنتاج الدقيق الفاخر، وتم تشكيل حملة لتفتيش المطحن.

حملة مكبرة لتفتيش المطحن

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية، تم تشكيل حملة مكبرة من الرقابة التموينية بالمديرية، برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة بالشرقية، وإدارة تموين فاقوس، حيث تم مفاجئة المطحن بعد منتصف الليل، وبالنظر من فتحة الباب الرئيسي تبين أن المطحن يعمل على الوجه المعتاد، ووجود عمال يقومون بتحميل سيارة بجوالات الدقيق الفاخر.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وضبطت الحملة 190 جوال دقيق فاخر 76%، أي 9.5 طن، وبقايا من القمح المستخدم في عملية الإنتاج، وبفحص القمح بمعرفة عضو لجنة استلام القمح المحلي لموسم حصاد عام 2023 بصوامع الصالحية الجديدة تبين أنه قمح محلي لموسم حصاد عام 2023، وبناء على ذلك تم التحفظ على المضبوطات ونقلها إلى مطحن فاقوس على ذمة المحضر المحرر ضد صاحب المطحن بالمحضر رقم 1507 لسنة 2023 جنح الصالحية الجديدة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.