توريد 115 ألف طن قمح لشون وصوامع كفر الشيخ منذ بداية موسم الحصاد

أكد عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بمحافظة كفر الشيخ، ارتفاع نسبة توريد القمح على مستوى كفر الشيخ، اليوم السبت، حيث وصل حجم المورد حتى الآن 115 ألف طن و630 كيلو، وسط استمرار عمليات توريد القمح.

توريد القمح في محافظة كفر الشيخ

وأشار «حبيب»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن عمليات توريد القمح المحلي في محافظة كفر الشيخ تشهد تسهيل كافة الإجراءات، والتي تساعد المزارعين على توريد المحصول دون عناء، والعمل على حل جميع المشكلات في وقتها، لافتا أن نسب توريد القمح منذ أمس في تزايد كبير.

استمرار عمليات الحصاد وتوريد القمح بكفر الشيخ

وأوضح أن عمليات حصاد محصول القمح المحلي في حقول محافظة كفر الشيخ مستمرة على مدار اليوم، بينما بلغت نسب الحصاد للقمح المنزرع خلال موسم حصاد القمح 2023 حتى الآن نحو 71%، وذلك من خلال المساحة المنزرعة على مستوى المحافظة، والتي بلغت إجمالي مساحتها 254 ألف فدان.