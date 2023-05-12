توريد 34 ألف طن قمح لـ 28 شونة وصومعة بقرى ومراكز أسيوط

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن ارتفاع معدلات توريد القمح المحلي للشون والصوامع ومراكز التجميع، وتوريد 34 ألف طن و784 كيلو قمح بعدد 28 شونة وصومعة بالقرى والمراكز منذ بدء أعمال توريد المحصول وحتى اليوم.

وأكد «سعد» أنه يتم التنسيق والتعاون بين مديريتي الزراعة والتموين والوحدات المحلية وكافة الجهات المعنية لتذليل العقبات وتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات للمزارعين والتجار أثناء عملية توريد الأقماح، وتكثيف حملات الرقابة على الطرق لمنع خروج أي كميات من القمح خارج نطاق المحافظة، موضحا أن كمية القمح المنزرعة هذا العام على مستوى المحافظة بلغت 167 ألف فدان.

تشجيع المزارعين على توريد القمح

وأشار محافظ أسيوط أنه تم زيادة سعر أردب القمح عن الأعوام السابقة مع الالتزام بعملية الصرف لتشجيع المزارعين على التوريد، حيث بلغ سعر الأردب 1500 جنيه زنة 150 كيلو بدرجة نظافة 23.5 قيراط، وذلك طبقا لما حددته الدولة لموسم توريد القمح 2023 بعد موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وبالتنسيق مع الوزارات المعنية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بزيادة الحوافز ومراجعة سعر توريد القمح للفلاحين للموسم الزراعي الحالي ودعم المزارع المصري

حصاد محصول القمح

وأوضح الدكتور رضا عليوة، وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، أنه تم حصاد ما يقرب من 110 آلاف و230 فدانا حتى الآن، كما تم توريد 14188 طنا و250 كليوجراما بشون البنك الزراعي المصري، فضلاً عن توريد 6807 أطنان و884 كيلو للشركة القابضة للصناعات الغذائية (المطاحن)، بالإضافة إلى توريد 9616 طنا و77 كيلو للمصرية القابضة للصوامع (عرب العوامر - مركز أبنوب)، و4172 طنا و788 كيلو (إنتاج التقاوي - شركات منتجة)، ليصل إجمالي ما تم توريده حتى الآن إلى 34 ألفا و784 طنا و250 كيلو قمح، مؤكدا على سير عملية توريد المحصول في هدوء ودون أي معوقات.