النواب يوافق على مجموع مواد تعديلات قانون أكاديمية الشرطة

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد تعديل قانون بعض أحكام قانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة، وسيتم الموافقة النهائية عليه فى جلسة برلمانية لاحقة.

مجلس النواب

ووافق مجلس النواب خلال الجلسة على المادة العاشرة من مشروع تعديلات قانون أكاديمية هيئة الشرطة الخاصة بشروط قبول الدراسة بكليات الشرطة وهي أن يكون مصري الجنسية، ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس وغير مزدوجي الجنسية، وألا يكون قد حمل عن طريق التجنس أو أي من والديه جنسية دولة أخرى.

وتضمنت الشروط التي ناقشها النواب أن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون الطالب أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مدرج على قوائم الإرهابيين وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وألا يكون سبق فصله من خدمة الحكومة أو قطاع الأعمال العام بحكم أو بقرار تأديبي نهائي.

تعرف على إجراءات القبول بكلية الشرطة

كما تضمّنت الشروط، أن يكون مستوفيا لشروط السن واللياقة الصحية والنفسية والبدنية والسمات الشخصية التي يحددها مجلس إدارة الأكاديمية، ولا يعتد في هذه الأحوال إلا بنتائج التقارير التي تجريها اللجان المشكلة بالكلية لهذا الغرض، وألا يكون متزوجا أو سبق له الزواجن وأن يكون حاصلا على شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة او ما يعادلها وفق ضوابط مكتب تنسيق الجامعات أو شهادة إتمام دراسة الثانوية الأزهرية مع مراعاة النسبة المئوية كما هي لمجموع درجات النجاح، وللشروط التي يقررها مجلس إدارة الأكاديمية. وتعتبر هذه الشروط لازمة للقبول والاستمرار في الدراسة بالكلية.