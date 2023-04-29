أكاديمية الشرطة تنظم دورة تأهيلية للالتحاق بعمليات حفظ السلام للمراقبين

نظم المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام، التابع لأكاديمية الشرطة، الدورة التأهيلية للالتحاق بعمليات حفظ السلام للمراقبين – ما قبل النشر، على مدار 6 أسابيع لعدد من الكوادر الأمنية من دول الكومنولث، بمشاركة 22 كادرا من 8 دول مختلفة.

استهدفت تلك الدورة إعداد وتأهيل الكوادر الشرطية المرشحة للمشاركة في عمليات حفظ السلام تحت مظلة الأمم المتحدة، وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة لأداء مهامهم وفق المعايير الدولية والقيم الأساسية للأمم المتحدة، فضلاً عن توحيد المفاهيم التدريبية بهدف تنمية وبناء قدرات الكوادر الشرطية العاملة في مجال التدريب لمرحلة ماقبل الانتشار لعمليات حفظ السلام.

شهدت الدورة التدريبية على مدار فترة انعقادها محاضرات نظرية وحلقات نقاشية اتسمت بالعمل الجماعي وتبادل الخبرات، ارتكزت حـول عـددٍ مـن الموضوعات والمحاور الخاصة بعمل المُكوٍن الشرطي في مهام حفظ السلام، إضافة إلى تدريبات عملية مكثفة خاصة في مجالات الملاحة البرية وتنفيذ المهام الأمنية المختلفة وفق معايير منظمة الأمم المتحدة، كما جرى تنفيذ عددٍ من السيناريوهات العملية والمحاكاة لواقع العمل في مهام حفظ السلام الميدانية.

في ختام الدورة التدريبية أشاد المشاركون بالتنظيم الجيد والبرنامج التدريبي المتميز الذي قام بتنفيذه نخبة من خبراء التدريب بالوزارة مؤكدين أنها كان لها بالغ الأثر في تنمية قدراتهم في مهام حفظ السلام، إضافة إلى نقل ما اكتسبوه من خبرات إلى القطاعات الأمنية المختلفة في دولهم.