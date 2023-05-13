في اليوم العالمي لهجرة الطيور.. 2 مليون نوع تستقبلها مصر سنويا

تعد جنوب سيناء من المحافظات التي تستقبل سنويًا ملايين الطيور المهاجرة بين آسيا وإفريقيا، وبين أوروبا وإفريقيا، من خلال محطات الطيور المهاجرة «الحوامة» وهي موزعة على مختلف مناطق المحافظة، وأبرزها محمية رأس سدر محمد، وادي الخناصير، بحيرات الأكسدة بشرم الشيخ.

وقال الدكتور أسامة الجبالي، مدير مشروع الطيور الحوامة التابع لوزارة البيئة، إنه جري تنظيم احتفالية داخل بحيرات الأكسدة بشرم الشيخ، في إطار الاحتفال باليوم العالمي للطيور المهاجرة، الذي يعتبر بمثابة حملة توعية تسلط الضوء على أهمية حفاظ على الطيور المهاجرة وموائلها، والإشارة إلي التهديدات التي تواجهها، وأهميتها البيئية وضرورة التعاون الدولي للحفاظ عليها.

2 مليون طائر استقبلتها مصر

وأكد مدير مشروع الطيور الحوامة، أنّ مصر تستقبل سنويًا نحو مليوني طائر، تمر من خلالها فى موسمي الربيع والخريف، وتضم هذه الطيور أكثر من 500 نوع، مشيرًا إلى أنّ هناك أكثر من مليون من الطيور الجارحة، و37 نوعًا من الطيور الحوّامة، و66 ألف بجعة، و500 ألف لقلق أبيض.

وأشار إلى أنّ الطيور تطير باتجاه مصر، وتقطع على أراضيها من 15 إلى 600 ميل أو أكثر يوميًا في أثناء الهجرة، مؤكدًا أنّ معظم الطيور المهاجرة تطير على ارتفاعات أقل من 2000 قدم.

وقال إنّ مصر تمتلك موقعًا جغرافيًّا جعلها مقصدًا لملايين الطيور، التى تهاجر إليها مرتين سنويًّا خلال فصلى الربيع والخريف.

اليوم العالمي للطيور المهاجرة

ويشهد اليوم السبت، الاحتفال باليوم العالمي للطيور المهاجرة، ويجري الاحتفال باليوم العالمي للطيور المهاجرة مرتين في العام الواحد، في يوم السبت من الأسبوع الثاني من شهري مايو وأكتوبر، وتعتبره الأمم المتحدة دعوة للعمل من أجل الحفاظ على الطيور المهاجرة دوليًا.

يذكر أنّ هجرة الطيور تعد أهم حركة موسمية منتظمة تمارسها طيور العالم بالتناغم مع الطبيعة، ويركز اليوم العالمي للطيور المهاجرة 2023، على المياه وأهميتها للطيور المهاجرة، وتحديد الإجراءات الرئيسية لحماية موارد المياه والنظم الإيكولوجية المائية.