كيف تلتقط صورة فوتوغرافية احترافية بكاميرا الهاتف؟.. المصور «يوسف» يوضح

يحرص المصورون على اصطياد الصور الفوتوغرافية كل يوم، فهي عملهم ومهنتهم، بينهم من بدأها كهواية ثم أتقنها، والآخر اكتشف موهبة التصوير بداخله فقرر أن يحولها إلى مهنة، يمسك بالكاميرا، ثم يبدأ بالتخطيط وضبط الزوايا والألوان، لتخرج صورة فوتوغرافية قوية، تعبِّر عن محتواها دون كلام، أو حركة، فالصورة أصدق من ألف كلمة، هكذا يتقن المصورون مهنتهم، حيل عديدة يستخدمونها لإخراج الصور، يوضحها المصور يوسف منصور، لـ«الوطن».

6 حيل لتصوير والتقاط صور ولقطات احترافية

6 حيل، يستخدمها المصورون لالتقاط صور فوتوغرافية احترافية، تحقق انتشارًا وإعجابًا، وذلك عن طريق استخدام الهاتف المحمول، لالتقاط صور للأصدقاء والمعالم والمشاهد التي تراها كل يوم، وتستعرض «الوطن»، أبرز الطرق، بحسب «يوسف»، فيما يلي:

- يجب استخدام إضاءة إضافية حتى لو كانت الإضاءة الحالية كافية، يجب الاعتماد مثلًا على فلاش الهاتف أو كشاف إضاءة خارجي، لتكون الإضاءة أكثر قوة وتظهر ملامح الشخص بشكل أفضل، وذلك عند تصوير الأشخاص فقط.

- حاول أثناء التقاط أي صورة الحصول على زوايا تصوير غير تقليدية وغير اعتيادية، من خلال التحرك في مختلف الاتجاهات والتفكير في طريقة مختلفة لالتقاط الصور.

- استخدم HDR، وهي الأداة التجميلية التي يمكن استخدامها أثناء التقاط الصور للحصول على صورة احترافية، وتسمى تقنية «High Dynamic Range» أو «النطاق الديناميكي العالي»، والتي تبرز وتوضح التفاصيل الدقيقة في الصورة.

تعلم التصوير في البداية بمكان تحب مشاهدته

- حاول مثلًا في البداية تعلم التصوير في مكان أو مظهر تحبه، مثل المعالم السياحية، وحاول التدريب واستخدام كل الزوايا وأساليب التصوير، حتى تتقنه.

- يؤكد المصور يوسف منصور أن استخدام الفوتوشوب وبرامج وتطبيقات التعديلات على الصور، وهي من الميزات الجديدة للتكنولوجيا، وذلك لإضفاء بعض التعديلات على الصورة وضبطها أكثر، وإظهارها بشكل مناسب وجمالي.

استخدام الأدوات.. حيلة المصور يوسف منصور لالتقاط صور مذهلة

- استخدم أدوات مثلا في يدك، أو أي أداة من الحياة العادية وضعها مثلًا أسفل الكاميرا، أو أمام الشخص أو الشيء المراد تصويره، وحاول باستخدام كاميرا الهاتف، ضبط الصورة أكثر باستخدام الإعدادات المخلفة، لتظهر الأداة مثلا بشكل جمالي مع المكان أو الصورة، أو تظهر جزءًا منه، وهو الأمر المستخدم بكثرة في هذه الفترة.