23 صورة فوتوغرافية توثق الحياة البرية في أول معرض من نوعه بفلسطين

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرا عن أحد معارض الصور في فلسطين بعنوان، «معرض الحياة البرية يظهر جمال الطبيعة الفلسطينية»، وقال التقرير: «افتتح المصور حسن الرماوي معرضه للحياة البرية في فلسطين، والذي ضم 23 صورة فوتوغرافية توثق الحياة البرية في فلسطين، وتتيح فرصة مشاهدة ما تحتويه من تنوع في مناطقها رغم صغر المساحة الجغرافية».

المعرض يركز على الحياة البرية والطبيعة والطيور في فلسطين

وأوضح المصور الفلسطيني، أن المعرض يركز على الحياة البرية والطبيعة والطيور في فلسطين وهو أول معرض من نوعه مكون من 23 صورة لطيور وحيوانات؛ تعيش أو مهاجرة على فلسطين «الاحتلال من أكبر المخاطر التي نواجهها كمصورين فلا نقدر على التخفي أو نتحرك وقتما نريد، ولا نستطيع توثيق كل شيء».

سلطات الاحتلال تقوم بسلسة إجراءات واعتداءات بيئية

«يهدف المعرض إلى تعزيز الوعي البيئي والثقافي لدى الزوار فيما تعتدي قزات الاحتلال على البيئة وتهدد الحياة البرية، فيما تقوم سلطات الاحتلال بسلسة إجراءات واعتداءات بيئية تهدد فيها الطبيعة والحياة البيئة على حد سواء، ما يلحق الضرر بالخريطة الفلسطينية»، وقال أحد رواد المعرض إنه في ظل احتلال وصعوبة تنقل موجود في فسطين نحن محرومون من أشياء كثيرة في الطبيعة الفلسطينية والتنوع الطبيعي، وسعيد برؤية هذا التنوع.

وأكد التقرير أن النظام البيئي الفلسطيني يتدهور بمعدلات قياسية ما يجعل وضع ملف البيئة في سلم أولويات مقاومة الاحتلال.