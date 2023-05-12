كواليس تصوير كليب عمر كمال وسارة الزكريا (صور)

يستعد الفنان عمر كمال لطرح فيديو كليب لأغنية تجمعه بالمطربة اللبنانية سارة الزكريا، صاحبة أغنية «تيجي نتجوز بالسر» التي تصدرت التريند على مواقع السوشيال ميديا، خلال الأشهر القليلة الماضية.

ويصور عمر كمال وسارة الزكريا، الفيديو كليب بأحد الأماكن بمنطقة السادس من أكتوبر، ومن المقرر الانتهاء من تصويره كاملًا اليوم، استعدادًا لطرحه خلال الأيام القليلة المقبلة.

الأغنية الجديدة، لـ عمر كمال وسارة الزكريا، من كلمات عمرو قطب، وألحان خالد سلطان ومحمد غنيم، وتوزيع إسلام شيبسي.

كما يستعد عمر كمال لطرح أغنية جديدة أخرى، بالتعاون مع الفنان عبد الباسط حمودة، ومن كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، ومن المتوقع طرحها قريبًا عبر المنصات المختلفة.

وفى سياق آخر، يُشارك عمر كمال بشخصيته الحقيقة في فيلم «ساعة إجابة» الذى يعرض في جميع دور العرض بمصر والوطن العربي، حيث يجمعه دويتو غنائى مع الفنانة أيتن عامر.

فيلم ساعة إجابة، غادة عادل، وشريف سلامة، ونجلاء بدر، وآيتن عامر، ومراد مكرم، وفيدرا، وفراس سعيد، وإيمان السيد، وانتصار، وأحمد فتحي، وسوسن بدر، ومحمد ثروت، والطفل سليم مصطفى، والعمل من تأليف شيرين علاء، ومحمد خضر، وأحمد شيكو، وإخراج مصطفى أبو سيف.