سفير مصر لدى «جوبا»: مصر ستواصل جهودها لتقديم المساعدة إلى جنوب السودان

التقى سفير مصر لدى جنوب السودان معتز مصطفى عبد القادر، بالسفير «دينج داو»، القائم بأعمال وزير الخارجية والتعاون الدولي بجنوب السودان، لمتابعة زيارة وزير الخارجية سامح شكري، إلى جنوب السودان يوم 9 مايو الجاري.

وأكد السفير معتز مصطفى عبد القادر، متانة وقوة العلاقات التي تربط قيادتي وشعبي البلدين، مشيراً إلى اعتزام مصر مواصلة دعمها وجهودها لتقديم المساعدة لدولة جنوب السودان بمختلف القطاعات والمجالات، وكذلك تكثيف التشاور والتنسيق بين البلدين فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها أزمة السودان وانعكاساتها على الدولتين باعتبارهما دولتي جوار مباشر للسودان.

وزير خارجية جنوب السودان يثمن زيارة «شكري» لبلاده

ووفقا لبيان صادر عن «الخارجية المصرية»، فإنَّ القائم بأعمال وزير الخارجية والتعاون الدولي لجنوب السودان السفير دينج داو، أعرب عن الشكر والتقدير لزيارة سامح شكري، إلى بلاده.

وأضاف البيان، أنَّ القائم بأعمال وزير الخارجية والتعاون الدولي لجنوب السودان، ثمَّن الرسالة التى نقلها وزير خارجية مصر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى رئيس جمهورية جنوب السودان سالفا كير ميارديت، حول تطورات الأوضاع في جمهورية السودان، وكذلك سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.