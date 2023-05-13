توريد 395 ألف طن قمح لشون وصوامع الشرقية

ثمّن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الدور الذي تقوم به مديريتي الزراعة والتموين في متابعة عملية حصاد وتوريد محصول القمح مع المزارعين على مستوى المحافظة، ومساعدتهم في سرعة تسليمه لصوامع التخزين، موجها الجهات المعنية بتذليل كافة العقبات أمام المزارعين لتحقيق أكبر كمية توريد هذا العام.

توريد القمح في الشرقية

ومن جانبها أشارت فايزة عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين بالشرقية، إلى أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ 23001 طن و786 كيلو قمح، ليصل إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم 395557 طن و967 كيلو قمح، مشيرة إلى تمام جاهزية جميع المواقع التخزينية لاستقبال الأقماح المحلية.

وأوضحت وكيل وزارة التموين أنه يحظر على أصحاب مصانع الأعلاف والمسئولين عن إدارتها استخدام القمح المحلي سواء كان بمفرده أو مختلطا بالتبن أو الحبوب أو أي مواد أخرى في مكونات الأعلاف بكافة أنواعه أو حيازته بقصد الاستخدام.

زراعة 38 ألف فدان قمح

وفي ذات السياق، أوضح المهندس حسين أحمد، طلعت وكيل وزارة الزراعة، أن ما تم حصاده من محصول القمح بلغ 265008 أفدنة حتى الآن، علما أن مساحة القمح المنزرعة هذا العام بلغت 380061 فدانا، لافتاً إلى ضرورة التزام المزارعين بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعا لحدوث فاقد، موكدا أن الدولة لا تدخر جهدا في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.