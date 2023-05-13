إعادة فتح طريق كنيسة موسى النبي بطور سيناء بعد إغلاق 10 سنوات

فرحة كبيرة بين أهالي مدينة طور سيناء بعد قرار اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بإعادة فتح طريق كنيسة موسى النبي بالطور، الذي يربط المدينة بكورنيش المحافظة.

أكد مبروك الغمريني رئيس مدينة طور سيناء لـ«الوطن» أنه تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب التقى مع القس مينا لوندي راعى كنيسة طور سيناء بعد أن تمت الموافقة على فتح كافة الطرق التي تؤدى إلى الكنيسة.

إزالة السواتر والحواجز

قال رئيس مدينة طور سيناء إنه جرى الدفع بمعدات مجلس المدينة إلى محيط كنيسة موسى النبي ومارمرقس الرسول لإزالة السواتر الترابية والحواجز الأسمنتية التي جرى وضعها قبل 10 أعوام.

أضاف الغمريني أن طور سيناء من المدن السياحية الهامة التي تسعى القيادة السياسية لوضعها على الخريطة لما تتميز به من أمن وأمان بالإضافة إلى سواحل وشواطئ جميلة.

تجميل الطرق والميادين بطور سيناء

أشار مبروك الغمريني إلى إن مجلس مدينة طور سيناء يقوم بحملات تحميل وتطوير للطرق والميادين حيث جرى إنارة طرق أحياء مبارك القديمة ومد شبكات كهرباء جديدة لبعض الأحياء إلى جانب القيام بعمل حملات نظافة يومية.

وتابع أنه اشرف على تجهيز مقر المستشفى الميداني المقرر إقامته بحديقة مستشفى الطور العام، تمهيدا لتشغيله في أقرب وقت لتقديم خدمات طبية لأهالي المدينة.