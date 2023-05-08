رئيس طور سيناء: حملة لحصر الإشغالات ورفع 50 طن قمامة من الأحياء

قال مبروك الغمريني رئيس مدينة طور سيناء، في تصريح خاص لـ«الوطن» اليوم الاثنين، إنه كلف أحمد الحضري نائب رئيس المدينة، بتشكيل لجنة تضم المرافق والتراخيص والكهرباء والتخطيط العمراني، لمراجعة تراخيص المحال التجارية الموجودة في المدينة.

وأشار إلى أنّ اللجنة هدفها مراجعة الإشغالات والتأكد من سلامة نظام الحريق بالمحال، وكاميرات المراقبة، وستمر على الأسواق والمناطق التجارية بمدينة الطور.

رفع 40 طن مخلفات من أحياء المدينة

وقال رئيس مدينة طور سيناء، إنّ حملات النظافة للأحياء مستمرة، إذ جرى رفع أكثر من 40 طن من المخلفات خلال شن الجهاز التنفيذي للمدينة حملات تجميل وتنظيف الأحياء، مشيرًا إلى أنّ اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، شدد على ضرورة رفع مخلفات الإزالة من الأحياء، مع الاستمرار في عمليات النظافة لاستكمال خطة تطوير المدينة.

وأوضح «الغمريني»، أنه جرى دهن العمارات السكنية الموجودة على طول طريق المحافظة مجمع البنوك، تمهيداً لافتتاحه خلال هذا الشهر بتكلفة بلغت نحو 12 مليون جنيه، وتشمل رصف وزراعة أشجار بالإضافة إلى نقل المرافق.

لقاء المواطنين أسبوعيًا

وقال إنه حدد يوما في الأسبوع من أجل مقابلة المواطنين لتلبية احتياجاتهم، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، وأنّ طلبات المواطنين المقدمة يجري فحصها من قبل الإدارات المختصة.