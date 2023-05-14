حوادث اليوم.. تجارة مخدرات بالمرج ولص بطاريات السيارات في الوايلي

كشفت أجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية ملابسات العشرات من الجرائم والقضايا الجنائية على مدار الـ 24 ساعة الماضية في مختلف محافظات الجمهورية، لذا توضح «الوطن» أهم حوادث اليوم التي أعلنتها وزارة الداخلية في بياناتها الرسمية خلال الساعات الماضية.

مقتل تاجر عملة في الفيوم إلقاء جثته في المصرف

في محافظة الفيوم، كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات العثور على جثة تاجر عملة ودراجته النارية في أحد المصارف المائية، وألقت القبض على المتهم بالجريمة، والذي اعترف بالواقعة وأنه استدرجه بحجة تحويل عملات أجنبية إلى جنيهات مصرية وحصل على الأموال التي كانت بحوزته وأنهى حياته، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله.

لص بطاريات السيارات في الوايلي

وفي منطقة الوايلي بمحافظة القاهرة، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم بسرقة بطاريات السيارات من خلال أسلوب «الضغط على الكابود»، وأنه كرر واقعة السرقة بنفس الأسلوب 5 مرات، كما أنه كان يبيع البطاريات المسروقة إلى أحد التجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم.

تاجر مخدر الحشيش في المرج

وفي منطقة المرج بمحافظة القاهرة، نجحت أجهزة الأمن في القبض على أحد الأشخاص له معلومات جنائية سابقة، بتهمة حيازة المواد المخدرة والإتجار فيها، حيث كان بحوزته كمية وصلت إلى 1,500 كيلو جرام، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله.