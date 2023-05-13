التصريح بدفن جثة شخص صدمته سيارة ميكروباص في بلبيس بالشرقية

لقي شخص مصرعه بعدما صدمته سيارة ميكروباص على طريق «بلبيس- القاهرة»، وتم نقل الجثة إلى مستشفى بلبيس المركزي والتحفظ عليها في مشرحة المستشفى، وصرحت الجهات المختصة بالدفن.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى بلبيس، باستقبال شخص متوف جراء اصطدامه بسيارة ميكروباص في بلبيس في اتجاه القاهرة، أثناء عبوره الطريق وتوفى في الحال.

نقل الجثمان إلى مستشفى بلبيس

وانتقلت قوة أمنية من مركز شرطة بلبيس إلى موقع الحادث لمعاينته، والوقوف على أسبابه، فيما تم نقل الجثمان الى مشرحة مستشفى بلبيس المركزي، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وحُرر المحضر، وأُخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيق، والتي اتخذت الإجراءات اللازمة وباشرت الواقعة ووقفت على الأسباب التي أدت لوقوعها.