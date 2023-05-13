«الداخلية»: مسجل خطر يقتل خالته وزوجها لسرقتهما في العمرانية

كشف الأجهزة الأمنية، ملابسات واقعة مقتل شخصين بالجيزة بقصد السرقة، وضبط مرتكب الواقعة، إذ تبلغ لقسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة، بنشوب حريق بإحدى الشقق ووفاة قاطنيها «شخص وزوجته».

تمّ تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة -نجل شقيقة المجني عليها- له معلومات جنائية، مقيم بالقليوبية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، وقرر بتوجهه بتاريخ الواقعة إلى محل إقامتهما وعقب استضافتهما له، غافلتهما وسدد لهما عدة طعنات والتي أودت بحياتهما، واستولى على (مبلغ مالي، بعض المصوغات الذهبية، 2 هاتف محمول) ولخشية افتضاح أمره وضبطه قام بإضرام النيران في جثتي المجني عليهما وفر هارباً.

كما أرشد عن المصوغات الذهبية المستولى عليها، وكذا أحد الهاتفين المستولى عليهما) لدى عميلين له -أمكن ضبطهما - كما أرشد عن المبلغ المالي المستولى علية وقيمة بيع المصوغات الذهبية والهاتف المحمول، وأضاف بتخلصه من الهاتف الآخر بإلقائه بالطريق العام.