مراسل «القاهرة الإخبارية» عن انتخابات تركيا: استطلاعات ترجح كفة المعارضة

قال عمر أحمد، مُراسل «القاهرة الإخبارية» من العاصمة التركية أنقرة، إن هناك تقاربٍ واضحٍ في حجم الكتلة التصويتية التي سيحصل عليها كل طرفٍ قبل الانتخابات التركية، حسب معظم استطلاعات الرأي.

تحالف المعارضة صاحب الأصوات الأكبر

وأفادت استطلاعات الرأي بأن تحالف المعارضة سيكون صاحب الأصوات الأكثر على مستوى الانتخابات البرلمانية، إذ أنه يضم 5 أحزاب سياسية، وذلك الأمر قد يُمكّنه من حصد أكبر عدد ممكن من الأصوات.

وبالنسبة للانتخابات الرئاسية، أوضح مُراسل «القاهرة الإخبارية»، أن تراجع المرشح محرم إنجه عن قرار خوض السباق الرئاسي، عزز التحليلات التي تتوقع حسم الانتخابات الرئاسية من الجولة الأولى، متابعًا أن الكفة تميل إلى المعارضة، حسب معظم استطلاعات الرأي في تركيا.

وتنطلق غدًا الأحد، الانتخابات الرئاسية والبرلمانية داخل تركيا، والتي يراها البعض والكثير من المحللين الأصعب في تاريخ تركيا الحديثة، خاصةً أنها تأتي في ظل ظروف سياسية مهمة تمر بها البلاد، وتُعد مصيرية للرئيس الحالي، رجب طيب أردوغان، وحاسمة لأحزاب المعارضة التي اتحدت حول مرشحها كمال أوغلو، الذي يقود المعركة الانتخابية مع الأحزاب التركية.