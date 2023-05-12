«القاهرة الإخبارية» تكشف تفاصيل مفاوضات اتفاق تصدير الحبوب بين تركيا وروسيا

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن وزارة الدفاع التركية، أعلنت في بيان لها نشرته اليوم، اقتراب الأطراف في اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، من التوصل إلى تفاهم لتمديده، إذ ذكر وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، بأن الأطراف في اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود تقترب من التوصل إلى تفاهم لتمديده.

تمديد اتفاق الحبوب حتى الآن

جاء ذلك بعد يومين من المحادثات التي تستضيفها إسطنبول، ويشارك فيها مسؤولون من أوكرانيا وروسيا وتركيا والأمم المتحدة، فيما ذكرت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن مصادر روسية نفت التوصل إلى قرار بشأن تمديد اتفاق الحبوب حتى الآن، وقالت إن المفاوضات بشأن تمديد اتفاق الحبوب صعبة

الاتفاق لن يُمدد

وتقول روسيا إن الاتفاق لن يُمدد ما لم تحصل موسكو على ضمانات لتلبية مطالبها بحلول انتهاء أجل العمل بالتمديد الحالي في 18 مايو.